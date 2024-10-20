Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:55, 20 октября 2024Экономика

В сети опубликовали последнее сообщение бывшего вице-президента «ЮКОСа»

«МК»: последнее сообщение бывший топ-менеджер «ЮКОСа» Рогачев оставил сестре

Фото: Alicia Christin Gerald / Unsplash

Последнее сообщение перед смертью бывший вице-президент ЮКОСа Михаил Рогачев отправил своей сестре. Скриншот послания опубликовал «МК» в Telegram-канале.

«Оля, напиши. Лене пожалуйста, я плохо соображаю», — говорится в сообщении. Отмечается, что оно было отправлено в 15:12.

Тело Рогачева обнаружили 19 октября во дворе жилого дома в Протопоповском переулке, расположенном в Центральном округе столицы. По предварительным данным, он выпал из окна. Первым тело Рогачева увидел сотрудник Службы внешней разведки (СВР) Александр.

Михаил Рогачев занимал руководящие посты в корпорации ЮКОС в 90-е годы. Позже он был исполнительным директором группы ОНЭКСИМ, а также заместителем гендиректора горно-металлургической компании «Норильский никель».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные попали в окружение под Курском после вторжения ВСУ. Бойцы смогли выбраться только спустя два месяца

      В сети опубликовали последнее сообщение бывшего вице-президента «ЮКОСа»

      Журналист рассказал о царящих в ВСУ настроениях

      Политолог предрек Санду поражение на выборах в Молдавии

      В Молдавии начались президентские выборы

      Маск предрек США одну проблему в случае победы Харрис на выборах

      Аэролодка с людьми перевернулась на реке в Якутии

      Первый гол Овечкина в сезоне помог «Вашингтону» победить «Нью-Джерси»

      Сын Цзю проиграл боксеру Муртазалиеву в чемпионском бою в США

      Самая сексуальная спортсменка мира показала фото в кожаном пальто

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше