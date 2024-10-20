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07:10, 20 октября 2024Россия

В Совфеде заявили о беспомощности экс-генсека НАТО

Пушков: Столтенберг не ответил на вопрос о китайской угрозе и выглядел глупо
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью норвежскому телеканалу NRK не смог внятно ответить на вопрос о китайской угрозе и выглядел довольно глупо. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков.

«Бывший генсек НАТО не смог ответить на простой вопрос: почему Запад считает Китай угрозой, если тот не осуществил ни одной военной интервенции за последние 40 лет. Столтенберг так и не сумел внятно ответить и выглядел весьма глупо», — написал он.

Сенатор подчеркнул, что Столтенберг в данном интервью олицетворял собой весь Запад, поскольку он также не может существовать вне своей «либеральной информационной монополии» и выглядит за ее пределами «не менее беспомощно». «Информационная диктатура — неотъемлемое условие выживания неолиберальной "матрицы"», — подытожил Пушков.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что оказание странами НАТО военной помощи Украине после 2014 года предотвратило бы вооруженный конфликт. «Если бы мы поставили хотя бы часть того оружия, которое мы поставили после 2022 года, мы, возможно, действительно предотвратили бы военный конфликт», — сказал он.

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      Артём Верейкин
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