Bloomberg: в Вашингтоне не видят сценария победы Украины в конфликте с Россией

Обозреватель Bloomberg Макс Гастингс заявил, что в Вашингтоне не видят сценария победы Украины в конфликте с Россией. О подобных перспективах он порассуждал в своем авторском материале для Bloomberg.

Американский эксперт считает, Киеву вряд ли удастся победить в вооруженном конфликте, несмотря на помощь США в размере 175 миллиардов долларов. По его мнению, даже если президентом станет представитель Демократической партии Камала Харрис, она, вероятнее всего, будет «добиваться соглашения ради завершения войны». Причем США устроят любые условия мира, кроме сценария полной капитуляции Украины.

Как отметил Гастингс, в Европе тоже хотели бы скорейшего завершения боевых действий, так как у них слишком много экономических и энергетических проблем. Он указал, что внимание лидеров стран Запада сейчас больше сосредоточено на конфликте Израиля и Ирана — это сказывается на военной помощи Украине. В то же время, пока Киев теряет людей и не может отбить утраченные территории, Москва за время конфликта наладила выпуск современных дронов и получила более эффективное оружие, отметил обозреватель.

Кроме этого, он считает, что курская операция, на которую президент Украины Владимир Зеленский возлагал определенные надежды, оказалась «броском в никуда».

Ранее Международный валютный фонд опубликовал прогноз, в котором предсказал сроки окончания конфликта на Украине. Оценивая экономические перспективы Киева, специалисты организации предположили, что вооруженный конфликт на Украине закончится в последнем квартале 2025 года.