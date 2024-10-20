Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:12, 20 октября 2024Мир

В США не увидели сценария победы Украины

Bloomberg: в Вашингтоне не видят сценария победы Украины в конфликте с Россией

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Обозреватель Bloomberg Макс Гастингс заявил, что в Вашингтоне не видят сценария победы Украины в конфликте с Россией. О подобных перспективах он порассуждал в своем авторском материале для Bloomberg.

Американский эксперт считает, Киеву вряд ли удастся победить в вооруженном конфликте, несмотря на помощь США в размере 175 миллиардов долларов. По его мнению, даже если президентом станет представитель Демократической партии Камала Харрис, она, вероятнее всего, будет «добиваться соглашения ради завершения войны». Причем США устроят любые условия мира, кроме сценария полной капитуляции Украины.

Материалы по теме:
Турция готова сотрудничать с Россией вопреки НАТО. Что она хочет получить взамен и почему поставляет оружие Украине?
Турция готова сотрудничать с Россией вопреки НАТО.Что она хочет получить взамен и почему поставляет оружие Украине?
15 апреля 2022
«Интересы украинцев в расчет не принимаются» США отправляют военные корабли в Черное море. Чего ждут на Западе от обострения в Донбассе?
«Интересы украинцев в расчет не принимаются»США отправляют военные корабли в Черное море. Чего ждут на Западе от обострения в Донбассе?
10 апреля 2021
Войны за морское господство ушли в прошлое. Почему в мире продолжаются конфликты из-за проливов и каналов?
Войны за морское господство ушли в прошлое.Почему в мире продолжаются конфликты из-за проливов и каналов?
6 июля 2021

Как отметил Гастингс, в Европе тоже хотели бы скорейшего завершения боевых действий, так как у них слишком много экономических и энергетических проблем. Он указал, что внимание лидеров стран Запада сейчас больше сосредоточено на конфликте Израиля и Ирана — это сказывается на военной помощи Украине. В то же время, пока Киев теряет людей и не может отбить утраченные территории, Москва за время конфликта наладила выпуск современных дронов и получила более эффективное оружие, отметил обозреватель.

Кроме этого, он считает, что курская операция, на которую президент Украины Владимир Зеленский возлагал определенные надежды, оказалась «броском в никуда».

Ранее Международный валютный фонд опубликовал прогноз, в котором предсказал сроки окончания конфликта на Украине. Оценивая экономические перспективы Киева, специалисты организации предположили, что вооруженный конфликт на Украине закончится в последнем квартале 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      «Наши корабли стали большими мишенями». Рогозин назвал причину «смены прописки» Черноморского флота

      В США не увидели сценария победы Украины

      Стало известно о попытках украинской группировки прорвать российский тыл в Курской области

      Вучич на русском рассказал о борьбе Сербии и России против фашизма

      Экономист рассказал о возможном росте цен на продукты к Новому году

      Пригожин высказался об иске к сыну супруги на сумму свыше полумиллиона долларов

      Премьер-министр Израиля подчеркнул в разговоре с Трампом самостоятельность страны

      МИД допустил отмену роуминга между Россией и Белоруссией

      Россиянка заперла ребенка дома и оставила его одного без еды и воды

      Провалившая гендерный тест боксерша сделала заявление о продолжении карьеры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше