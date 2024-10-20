В США сообщили об истинном отношении Байдена к Харрис

New York Post: Байден заявил Обаме, что он сильнее Харрис

Президент США Джо Байден во время приватной беседы с бывшим американским лидером Бараком Обамой заявил, что он сильнее вице-президента и кандидата на пост главы государства от демократов Камалы Харрис. Разговор для New York Post расшифровал профессиональный чтец по губам Джереми Фримен.

Диалог между Обамой и Байденом состоялся на церемонии прощания с вдовой сенатора Роберта Кеннеди Этель. «Байден посетовал бывшему президенту Бараку Обаме, что "она" (Харрис — прим. "Ленты.ру") "не такая сильная, как я" — и Обама согласился, что это правда, добавив: "у нас есть время"», — указывается в расшифровке.

Близкий к бывшему американскому лидеру источник не стал отрицать корректность расшифровки, тогда как двое экс-чиновников Белого дома, работающих над поддержкой кандидатуры Харрис, сообщили, что были ошеломлены стенограммой.

Ранее Обама заявил, что чернокожие мужчины постоянно ищут оправдания, чтобы не голосовать за кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис.