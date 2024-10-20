В США сообщили о расследовании утечки данных о подготовке удара по Ирану

CNN: США расследуют утечку секретных данных о подготовке Израилем удара по Ирану

США расследуют утечку секретных разведданных о подготовке Израилем ответного удара по Ирану. Об этом со ссылкой на источник в американском правительстве сообщает CNN.

В документах, которые датируются 15 и 16 октября, описывается подготовка Израиля к такому удару — в частности, учения военно-воздушных сил (ВВС) Израиля с использованием ракет класса «воздух-земля». На документах стоит гриф «совершенно секретно», а также маркировка, согласно которой ознакомиться с информацией могут лишь члены разведывательного альянса «Пять глаз» (США, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Канада).

По словам источника в правительстве США, утечка подобной информации «очень волнует». Он подчеркнул, что сейчас американские спецслужбы и Пентагон расследуют этот инцидент.

Ранее глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что любая атака Израиля на Иран будет считаться «красной линией» и не останется без равноценного ответа. «Мы ответим соответствующе, но надеемся, что Израиль не станет проверять нашу готовность», — сказал он.