В Сумах на фоне воздушной тревоги раздался взрыв

«Страна.ua»: в Сумах на фоне воздушной тревоги произошел взрыв

В городе Сумы Сумской области Украины на фоне воздушной тревоги раздался взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

По данным Министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области звучит воздушная тревога. Также сигнал тревоги фиксируется в Кировоградской, Харьковской, Черниговской, Одесской, Винницкой, Полтавской, Черкасской и Днепропетровской областях.

Ранее в Киеве прозвучала серия взрывов. Где именно произошли взрывы, не уточняется. Местные власти пока не комментировали ситуацию. До этого стало известно о взрыве в Бердянске на юге Запорожской области и в Одессе. Взрыв раздался после объявления воздушной тревоги.