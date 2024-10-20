В ЦИК Молдавии раскрыли активность избирателей на голосованиях

ЦИК Молдавии: на выборах президента голосуют активнее, чем на еврореферендуме

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии рассказали об активности голосования избирателей на выборах президента и на референдуме о вступлении в Евросоюз (ЕС), передает ТАСС.

Отмечается, что на выборах президента приняли участие более 200 тысяч человек, что составляет 7,5 процента избирателей. В то же время в референдуме о вступлении в ЕС поучаствовали 72 364 избирателя, или 2,66 процента избирателей.

Ранее стало известно, что наблюдатели в Молдавии на выборах президента и референдуме о евроинтеграции зарегистрировали более 170 сообщений о нарушениях.

По словам директора неправительственной организации Promo-LEX Николая Панфила, 7 из 34 проверенных случаев касаются размещения агитматериалов на участках голосования или в радиусе ста метров вокруг. Дважды была нарушена тайна голосования и зафиксированы несколько эпизодов группового голосования.