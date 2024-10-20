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02:04, 20 октября 2024Мир

В улыбке Путина увидели сигнал Западу

DikGAZETE: улыбка Путина стала сильным ударом для Запада

Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / Global Look Press

Сказанные с улыбкой слова президента России Владимира Путина о странах НАТО, которым не надоедает воевать с Россией руками украинцев, стали сильным ударом для Запада. Об этом сообщает турецкое издание DikGAZETE.

«Подобные заявления Путина с улыбкой — это один из самых сильных ударов, нанесенных врагам России. Коллективный Запад и его марионетки хотят, чтобы Путина считали слабым, трусливым и робким», — указано в материале.

Отмечается, что Путин часто делает уверенные заявления и «многозначительно улыбается», и подобное поведение российского президента идет вразрез с западным нарративом о его слабости. Газета подчеркивает, что Россия в это время продолжает делать уверенные шаги в экономике и военной сфере.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал прекратить поддержку украинского лидера Владимира Зеленского после слов Путина о НАТО. «Путин только что описал происходящее кровопролитие несколькими словами», — отметил Филиппо.

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      Артём Верейкин
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