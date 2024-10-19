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14:02, 19 октября 2024Мир

Во Франции призвали прекратить поддержку Зеленского после слов Путина

Политик Филиппо: нужно прекратить поддержку Зеленского после слов Путина о НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Sputnik / Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал прекратить поддержку украинского лидера Владимира Зеленского после слов президента России Владимира Путина о НАТО. Такое заявление политик сделал в своем аккаунте соцсети X.

«Путин только что описал происходящее кровопролитие несколькими словами. Давайте прекратим вооружать и финансировать Зеленского! Давайте выйдем из альянса», — подчеркнул в публикации Филиппо.

Во время встречи с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС российский глава заявил, что НАТО воюет руками украинских солдат. При этом Киев не жалеет своих граждан ради интересов других государств.

Ранее Путин заявил о готовности Москвы обсуждать мирное урегулирование конфликта, но только на базе предоставленных в Стамбуле документов. Кроме того, Путин напомнил, что Украина сама себе запретила вести переговоры с Россией.

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      Нина Ташевская
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