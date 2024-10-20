Балицкий: у Украины не закончатся военные ресурсы, она воюет за счет Запада

Военные ресурсы Украины не закончатся, поскольку Киев воюет за счет сил и средств Запада. Об этом рассказал в интервью ТАСС губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Украина — это как девочка с низкой социальной ответственностью. Она себе не принадлежит. Она не определяет, чем ей заниматься и что ей делать, поэтому это определяют другие», — рассказал чиновник.

По его словам, России не стоит надеяться, что у Украины могут закончится деньги или люди, а стоит как можно скорее установить мир на своих условиях.

Ранее Балицкий заявил, что Запад заинтересован в гибели людей на территории России и Украины. По мнению губернатора, они стремятся к наибольшему ущербу, поскольку для них это «чистый бизнес-план».