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10:34, 20 октября 2024Бывший СССР

В Запорожье Украину сравнили с девочкой с низкой социальной ответственностью

Балицкий: у Украины не закончатся военные ресурсы, она воюет за счет Запада

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Военные ресурсы Украины не закончатся, поскольку Киев воюет за счет сил и средств Запада. Об этом рассказал в интервью ТАСС губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Украина — это как девочка с низкой социальной ответственностью. Она себе не принадлежит. Она не определяет, чем ей заниматься и что ей делать, поэтому это определяют другие», — рассказал чиновник.

По его словам, России не стоит надеяться, что у Украины могут закончится деньги или люди, а стоит как можно скорее установить мир на своих условиях.

Ранее Балицкий заявил, что Запад заинтересован в гибели людей на территории России и Украины. По мнению губернатора, они стремятся к наибольшему ущербу, поскольку для них это «чистый бизнес-план».

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