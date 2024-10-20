Во Франции назвали выгоду Украины от слухов об армии КНДР в России

Распространение слухов о передислокации армии КНДР в России выгодны Украине, поскольку ей нужна интернационализация конфликта. Об этом сообщает французская газета Le Journal du Dimanche (JDD).
Как отмечают авторы материала, адаптация не говорящих по-русски северокорейских военнослужащих заняла бы долгое время. «Это бы показало, что у России не хватает людей, что не соответствует действительности, в отличие от Украины», — пишут они.
Одной из главных выгод украинской стороны, указывает JDD, может быть попытка Киева «интернационализировать конфликт» и продемонстрировать, что Россия в конфликте вынуждена прибегать к помощи союзников.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия воюет сразу с тремя странами — Россией, Ираном и КНДР.