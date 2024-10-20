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17:16, 20 октября 2024Интернет и СМИ

Во Франции назвали выгоду Украины от слухов об армии КНДР в России

JDD: слухи об армии КНДР в РФ нужны Украине для интернационализации конфликта

Фото: KCNA / Reuters

Распространение слухов о передислокации армии КНДР в России выгодны Украине, поскольку ей нужна интернационализация конфликта. Об этом сообщает французская газета Le Journal du Dimanche (JDD).

Как отмечают авторы материала, адаптация не говорящих по-русски северокорейских военнослужащих заняла бы долгое время. «Это бы показало, что у России не хватает людей, что не соответствует действительности, в отличие от Украины», — пишут они.

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Одной из главных выгод украинской стороны, указывает JDD, может быть попытка Киева «интернационализировать конфликт» и продемонстрировать, что Россия в конфликте вынуждена прибегать к помощи союзников.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия воюет сразу с тремя странами — Россией, Ираном и КНДР.

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      Глеб Бажуткин
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