Во Франции назвали выгоду Украины от слухов об армии КНДР в России

JDD: слухи об армии КНДР в РФ нужны Украине для интернационализации конфликта

Распространение слухов о передислокации армии КНДР в России выгодны Украине, поскольку ей нужна интернационализация конфликта. Об этом сообщает французская газета Le Journal du Dimanche (JDD).

Как отмечают авторы материала, адаптация не говорящих по-русски северокорейских военнослужащих заняла бы долгое время. «Это бы показало, что у России не хватает людей, что не соответствует действительности, в отличие от Украины», — пишут они.

Одной из главных выгод украинской стороны, указывает JDD, может быть попытка Киева «интернационализировать конфликт» и продемонстрировать, что Россия в конфликте вынуждена прибегать к помощи союзников.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия воюет сразу с тремя странами — Россией, Ираном и КНДР.