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17:56, 20 октября 2024Бывший СССР

ВСУ ударили по Запорожской области

ВСУ нанесли артиллерийские удары по Каменке-Днепровской в Запорожской области

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по городу Каменка-Днепровская в Запорожской области. Об этом в своем канале в Telegram сообщил заместитель губернатора региона Антон Тицкий.

«С утра идет террористический обстрел Каменки-Днепровской из артиллерии. Уже зафиксировано не менее восьми взрывов», — написал чиновник, призвав местных жителей сохранять спокойствие и не выходить на улицу.

По словам Тицкого, ВСУ также ударили беспилотниками по жилому сектору села Водяное. «Повреждена газовая труба, перебиты электропровода, частично пострадало имущество мирного населения», — добавил он.

Ранее координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил о поражении места дислокации иностранных военнослужащих ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Рядом с местом дислокации находился небольшой склад боеприпасов. По предварительным данным, в результате было ранено более 60 бойцов ВСУ, еще около 20 ликвидировано.

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      Виктория Кондратьева
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