Вучич на русском рассказал о борьбе Сербии и России против фашизма

Вучич на русском рассказал о борьбе Сербии и России под одним флагом

Освобождение Белграда является результатом объединения под флагом антифашизма народов Сербии и России. С таким заявлением на русском языке в 80-летнюю годовщину города от немецкой оккупации выступил сербский президент Александр Вучич, его цитирует РИА Новости.

«Освобождение Белграда — это символ крепкого союза югославских и советских, российских и сербских воинских частей, которые объединились под флагом антифашистской борьбы», — сказал он, открывая для гостей тематическую экспозицию.

Ранее Вучич назвал Сербию и США «историческими союзниками в решающие моменты». Это заявление он сделал на приеме в американском посольстве в связи с празднованием Дня независимости. По словам главы государства, День независимости США служит и напоминанием о приверженности «свободолюбивому духу и справедливости», на которых основывается прошлое, настоящее и будущее Сербии.