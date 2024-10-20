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12:34, 20 октября 2024Бывший СССР

Залужный поставил безопасность Украины выше вопроса территорий

Залужный поставил безопасность Украины выше вопроса принадлежности территорий

Фото: Reuters

Вопрос территорий не является первостепенным для Украины при урегулировании конфликта с Россией. Об этом заявил бывший главнокомандующий Вооруженными силы Украины (ВСУ), ныне посол Украины в Лондоне Валерий Залужный, передает газета The Daily Telegraph.

Дипломат поставил безопасность выше вопроса принадлежности территорий. «Я не упомянул территории. Я говорил о защищенности, безопасности и чувстве пребывания в собственном доме. Если бы я жил в своем доме и знал, что мой сосед присвоил себе часть моего сада, я бы сказал, что нам надо решить этот вопрос. Если не сейчас, то нашим детям придется решать его», — сказал он.

Ранее Залужный заявил, что Украина не смогла достичь значительных успехов, потому что Запад, «опасаясь ядерной войны или эскалации, не обеспечил Украину необходимым количеством оружия». Он отметил, что в 2023 году Украина вошла «в состояние затяжной войны», выход из которой уже сегодня кажется невозможным.

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