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15:35, 20 октября 2024Россия

Житель Пензы похитил сейф с деньгами у «быстрых» кредиторов

МВД: житель Пензы похитил сейф с деньгами у микрофинансовой организации

Фото: страница «УМВД России по Пензенской области» во «ВКонтакте»

Житель Пензы разбил кирпичом окна в офисе микрофинансовой организации и похитил оттуда сейф с деньгами. Об этом сообщает управление МВД по региону на своей странице в VK.

Пропажу сейфа, как следует из публикации, сотрудники кредитного центра обнаружили утром. В нем хранилось 90 тысяч рублей.

«Чтобы остаться незамеченным, злоумышленник разбил камеру видеонаблюдения. Для транспортировки похищенного подозреваемый использовал такси», — говорится в сообщении.

Теперь 48-летнему подозреваемому, против которого уже возбудили уголовное дело, грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что россиянин угнал машину ради поездки в гости к отцу и был осужден. На суде он рассказал, что решился на это, потому что в деревне еще не ходили автобусы.

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      Алевтина Запольская
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