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07:56, 21 октября 2024Экономика

Российские магазины заинтересовались сотрудниками в возрасте 16 лет

«Ъ»: в ретейле и общепите резко вырос спрос на сотрудников в возрасте 16-18 лет

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

На фоне дефицита кадров российские торговые сети и предприятия общественного питания заинтересовались сотрудниками в возрасте 16-18 лет. Об этом со ссылкой на данные сервисов по трудоустройству пишет «Коммерсантъ».

В «Авито Работа» подсчитали, что в июле-сентябре число открытых вакансий фасовщика для настолько молодых соискателей выросло в три раза, менеджера по работе с клиентами — в 2,5 раза, продавца — в 2 раза, менеджера по продажам — на 93 процента, а работника торгового зала — на 90 процентов.

В общепите количество вакансий выросло на 117 процентов. Тенденцию подтверждают и данные сервиса hh.ru, который зафиксировал в сентябре увеличение числа вакансий для людей старше 14 лет на 76 процентов в годовом выражении.

Участники рынка согласны с тем, что спрос на молодых сотрудников резко вырос. Например, в «Магните» в январе-сентябре 2024 года число принимаемых кандидатов в возрасте 16-17 лет увеличилось в девять раз. В X5 Group («Перекресток», «Пятерочка», «Чижик») летом на пилотных площадках работали более четырех тысяч человек в таком возрасте, а осенью на постоянной основе остались в сети около 20 процентов от летнего персонала.

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Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов отметил, что обучение молодых сотрудников не дороже, чем более взрослых, но раньше работодатели не интересовались такой категорией работников из-за специфических рисков. Молодой человек с большей вероятностью может внезапно уволиться или не выйти на работу.

Однако в условиях рекордно низкой безработицы персонал искать больше негде. Издание напоминает, что летом жители Ярославской, Ивановской, Костромской и Владимирской областей столкнулись с отсутствием продуктов на полках магазинов из-за того, что в распределительных центрах не хватало сотрудников и товары не успевали завозить.

Другим преимуществом работников в возрасте 16-18 лет является возможность платить им меньше рынка. Например, по данным «Авито Работы», молодым продавцам предлагают в среднем по 20 тысяч рублей в месяц, а бариста — 25,4 тысячи. При этом средние ставки по рынку для таких профессий в два раза выше — 47,9 тысячи и 47,5 тысячи рублей.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала «Ленте.ру», что рост заработных плат в России за год составил почти 21 процент. В среднем, по ее мнению, на федеральном уровне российский работник получает 87 тысяч рублей.

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      Платон Щукин
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