Активное применение «Орионов» в зоне СВО объяснили

Активное применение «Орионов» в зоне СВО связали с истощением ПВО ВСУ

Интенсивность применения российских разведывательно-ударных дронов «Орион» в зоне проведения спецоперации могла возрасти из-за истощения противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Активное применение аппаратов объяснил эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов в беседе с ТАСС.

«Полагаю, что всплеск в повышении интенсивности применения "Иноходцев" [в зоне СВО] связан с сочетанием двух основных факторов. Во-первых, это снижение возможностей средств противовоздушной обороны противника в районах задействования этих БПЛА», — сказал он.

Также эксперт предположил, что компания «Кронштадт» нарастила темпы производства «Орионов».

Средневысотный дрон большой продолжительности полета «Орион» совершил первый полет в 2016 году. Аппарат способен вести воздушную разведку, а также обеспечивать корректировку огня и целеуказание. В арсенал «Ориона» входят высокоточные бомбы и управляемые ракеты Х-БПЛА.

В сентябре появилось видео, демонстрирующее применение ракеты Х-БПЛА с борта дрона «Орион». Боеприпас, который несет боевую часть весом шесть килограммов, успешно поразил двигающийся танк.