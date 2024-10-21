Алессандра Амбросио раскрыла секрет похудения за шесть дней до показа Victoria's Secret

Алессандра Амбросио тренировалась до показа Victoria's Secret два раза в день

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио раскрыла секрет похудения за шесть дней до показа бельевого бренда Victoria's Secret. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В размещенном видео 43-летняя манекенщица рассказала, что в ее утреннем рационе преобладают яйца и тосты с авокадо. Однако, по ее словам, обычно она добавляет к завтраку бекон, но в этот раз решила воздержаться от него. Затем знаменитость заявила, что после утреннего приема пищи во второй раз пойдет на тренировку.

В ролике она показала, как начинает свое занятие с разминки на беговой дорожке. После нее она легла на коврик и выполнила скручивания, направленные на проработку мышц пресса. Затем Амбросио сделала упражнения на ноги и руки с помощью утяжелителей и фитнес-резинок. В конце тренировки она выполнила приседания с гирей и гантелью.

После занятия звезда призналась, что любит готовить себе протеиновый коктейль с содержанием какао, спирулины и авокадо. Что касается обеда, то Амбросио предпочитает жареный лосось со спаржей. «Во время шоу я стараюсь сосредоточиться на постном белке и овощах», — отметила она.

Ранее Амбросио показала фигуру в крошечном купальнике бренда GAL Floripa.

