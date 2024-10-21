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02:41, 21 октября 2024Мир

Американские комплексы ПРО THAAD ввели в эксплуатацию в Израиле

Kan: в Израиле ввели в эксплуатацию американские комплексы ПРО THAAD

Фото: Reuters

Американские комплексы противоракетной обороны THAAD, развернутые в Израиле для отражения возможной атаки Ирана баллистическими ракетами, ввели в эксплуатацию. Об этом сообщила израильская телерадиокомпания Kan.

Уточняется, что на прошлой неделе в страну направили более 20 военно-транспортных самолетов Военно-воздушных сил США, которые доставили компоненты систем THAAD, грузовики с пусковыми установками, ракеты-перехватчики, радары и другое оборудование.

Помимо этого, в Израиль доставили сотни американских военнослужащих, которые будут обслуживать противоракетные комплексы в кооперации с израильскими ВВС.

Ранее командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами заявил, что Тегеран намерен «болезненно» ответить Тель-Авиву за атаки по иранским объектам, и американские батареи ПРО THAAD не помогут Израилю.

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      Юлия Мискевич
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