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12:07, 21 октября 2024Россия

Армия России атаковала объекты украинской энергетики и аэродромы ВСУ

Минобороны сообщило об ударе по объектам украинской энергетики и аэродромам ВСУ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Армия России атаковала объекты энергетики, обеспечивающие действия Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны в сводке о событиях в зоне проведения спецоперации.

Помимо этого, российским дальнобойным оружием был нанесен удар по инфраструктуре украинских военных аэродромов.

Также были поражены склады хранения украинских беспилотников и пункт дислокации наемников, воюющих на стороне ВСУ. Всего удары были нанесены по 127 районам сосредоточения живой силы и техники противника, отметили в Минобороны.

Ранее 21 октября российское оборонное ведомство сообщило о занятии десантниками опорного пункта ВСУ в Курской области. Бои в регионе ведутся с начала августа.

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      Алан Босиков
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