Минобороны России: десантники заняли опорный пункт в Курской области

Группа российских десантников заняла опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщило Минобороны России, их заявление приводит РИА Новости.

Отмечается, что группа выдвинулась на БМП-2 в сторону опорного пункта ВСУ. Сначала они открыли огонь из 30-миллиметровых автоматических пушек.

«После поражения объекта и уничтожения живой силы ВСУ был высажен десант из штурмовых подразделений. После высадки десанта штурмовиков мобильная бронегруппа десантников продолжила уничтожение личного состава украинских формирований», — сообщили в оборонном ведомстве.

После этого штурмовые группы завершили ликвидацию противника и заняли опорный пункт.

Ранее стало известно, что на территории Курской области против Российской армии воюют 14 бригад ВСУ при поддержке подразделений наемников. Он подчеркнул, что для ведения боя в российский регион были переброшены практически все боеспособные части Украины.