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09:38, 21 октября 2024Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал проблему России номер один

Лебедев назвал особенности русской раскладки клавиатуры большой проблемой
СюжетНаселение России:

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал большую проблему, с которой столкнулась Россия. Подробности он раскрыл в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

«У России есть одна, просто размером со страну мегаглобальнейшая проблема, супердиверсия, которую сделал Запад и безграмотные русские программисты», — заявил он. Таковой он посчитал особенности русской раскладки клавиатуры компьютера.

Он напомнил, что для того, чтобы напечатать многие знаки препинания, необходимо нажимать на клавишу Shift. При этом, отметил дизайнер, в латинской раскладке клавиатуры, используемой для английского языка, все знаки препинания находятся в нижнем регистре, и нажимать на дополнительные клавиши не нужно. «По какой-то причине российское государство с этим не борется, хотя на самом деле это должна быть проблема номер один, которую нужно начать решать прямо завтра», — констатировал Лебедев.

Ранее Лебедев назвал другую проблему России. Таковой он счел немногочисленное население страны.

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