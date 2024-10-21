Автогиганта оштрафовали на миллионы долларов

Bloomberg: подразделение Volkswagen оштрафовали за отсутствие эмпатии

Британское финансовое подразделение Volkswagen оштрафовали на 5,4 миллиона фунтов стерлингов (семь миллионов долларов) за то, что работники этого автогиганта ненадлежащим образом обращались с заемщиками, которые находились в трудном положении. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA).

Кроме того, подразделение этой автомобильной компании теперь выплатит 21,5 миллиона фунтов стерлингов. Их в качестве возмещения получат около 110 тысяч заемщиков, которые могли пострадать из-за действий Volkswagen в период с января 2017 года по июль 2023 года.

Как заявила соисполнительный директор по обеспечению соблюдения и надзору за рынком в FCA Тереза ​​Чемберс, Volkswagen Finance не приняла во внимание затруднительное положение некоторых клиентов, чем усугубила их и без того тяжелое положение.

Оказалось, что людям, которые просрочили платежи за автомобиль, не давали возможности разобраться с долгами. Персонал компании подходил к проблемам жестко. Агенты по обслуживанию клиентов фирмы «проявляли отсутствие эмпатии и профессионализма во время телефонных звонков». Например, они смеялись над ошибками, которые допускали должники. Более того, фирма даже взимала плату за изъятие в размере 252 фунтов стерлингов, когда автомобиль был конфискован, «не особо задумываясь о том, как эти сборы будут выплачиваться».

В свою очередь, представители автогиганта признали все эти недостатки и заверили, что скорректировали установленный порядок работы с клиентами. Кроме того, подразделение Volkswagen извинилось за причиненный ущерб.

В начале октября стало известно, что Volkswagen может впервые в истории закрыть заводы в Германии и сократить персонал. Автопроизводитель оказался в глубоком кризисе из-за падения интереса местных потребителей к электромобилям, продажи которых в августе упали в Германии на 69 процентов. Плюс сказывается конкуренция со стороны китайских производителей.