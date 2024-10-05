Названы причины возможного закрытия заводов Volkswagen

«Коммерсант»: Volkswagen может закрыть заводы в Германии

Компания Volkswagen может впервые в истории закрыть заводы в Германии и сократить сотрудников. Возможные причины этого решения назвала газета «Коммерсант».

Как пишет издание, одна из причин глубокого кризиса автопроизводителя — снижение интереса местных потребителей к электромобилям. Уточняется, что в Германии в августе их продажи упали почти на 69 процентов, а в Евросоюзе в целом они снизились почти на 44 процента.

Вторая проблема Volkswagen — растущая конкуренция со стороны китайских производителей. По данным источника, она усиливается в целом в Европе, даже несмотря на повышение тарифов на импортные китайские электромобили.

По словам гендиректора Volkswagen Оливера Блуме, европейская автомобильная промышленность находится в очень сложной ситуации, а Германия как место производства становится менее конкурентоспособной.

В конце сентября стало известно, что руководство концерна Volkswagen AG и влиятельные профсоюзы начнут переговоры по оплате труда. От их исхода зависит то, насколько агрессивно этот автопроизводитель будет сокращать кадры и закрывать заводы на территории Германии.