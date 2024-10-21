Баскова взбесило предложение депутатов ограничить гонорары артистов

Николай Басков раскритиковал идею Госдумы установить лимиты на гонорары артистов

Певец Николай Басков ответил на предложение депутатов Государственной думы России о введении лимита на гонорары, которые получают российские артисты. Об этом он сообщил в эфире программы «Ты не поверишь!».

По словам Баскова, в случае введения ограничения на заработки певцов и актеров депутаты могут сами петь для россиян.

«Вот пускай они поют тогда сами! Я все заработал сам. Они говорят, что надо развивать промышленность, надо развивать сельское хозяйство, так культуру надо развивать также!» — заявил певец.

Артист отметил, что тратит большинство заработанных денег на организацию своих же масштабных концертов, так как не получает никакого стороннего финансирования.

Ранее стало известно, что Басков вместе с Киркоровым и Михайловым поддержали молдавскую оппозицию песней на румынском языке.