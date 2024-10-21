Израиль нанес авиаудары по пригороду Бейрута

ВВС Израиля нанесли два авиаудара по южному пригороду Бейрута

Израильские военные нанесли два авиаудара по южному пригороду Бейрута, пишет РИА Новости.

Отмечается, что самолеты израильских ВВС атаковали часть города, после чего над территорией поднялся густой дым. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала предупреждение о планах нанести удары по районам Узаи и Харет-Хрейк, в том числе целью была обозначена больница Аль-Сахель

Ранее сообщалось, что самолеты израильских ВВС ударили по южному пригороду Бейрута. ЦАХАЛ атаковала здания финансовой организации «Кард Аль-Хасан», связанной с «Хезболлой». Утверждается, что под огонь попали два объекта организации, расположенные в городах Баальбек и Хермель.