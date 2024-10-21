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22:41, 21 октября 2024Мир

Израиль нанес авиаудары по пригороду Бейрута

ВВС Израиля нанесли два авиаудара по южному пригороду Бейрута

Фото: Marwan Naamani / Global Look Press

Израильские военные нанесли два авиаудара по южному пригороду Бейрута, пишет РИА Новости.

Отмечается, что самолеты израильских ВВС атаковали часть города, после чего над территорией поднялся густой дым. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала предупреждение о планах нанести удары по районам Узаи и Харет-Хрейк, в том числе целью была обозначена больница Аль-Сахель

Ранее сообщалось, что самолеты израильских ВВС ударили по южному пригороду Бейрута. ЦАХАЛ атаковала здания финансовой организации «Кард Аль-Хасан», связанной с «Хезболлой». Утверждается, что под огонь попали два объекта организации, расположенные в городах Баальбек и Хермель.

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      Марина Совина
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