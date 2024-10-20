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23:39, 20 октября 2024Мир

Израильские ВВС нанесли три удара по пригороду Бейрута

ВВС Израиля нанесли удары по южному пригороду Бейрута

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Самолеты израильских ВВС нанесли не менее трех ударов по южному пригороду Бейрута. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Как уточняется, под ударами оказался квартал Харет-Хрейк в южном пригороде ливанской столицы. В свою очередь, телеканал «Аль-Джадид» проинформировал, что ЦАХАЛ нанесла серию ударов по зданиям финансовой организации «Кард Аль-Хасан», связанной с «Хезболлой». Утверждается, что удары были нанесены по двум объектам организации, расположенным в городах Баальбек и Хермель.

Ранее в воскресенье, 20 октября, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что планирует атаковать экономические объекты движения «Хезболла» в Бейруте и других районах Ливана.

В субботу, 19 октября, из Ливана попытались нанести удар по дому главы кабмина Израиля Биньямина Нетаньяху при помощи беспилотника. Премьера и его жены в тот момент там не было. Пострадавших при инциденте нет. После этого истребители Военно-воздушных сил Израиля ударили по столице Ливана Бейруту.

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      Марина Совина
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