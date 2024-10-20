Израильские ВВС нанесли три удара по пригороду Бейрута

ВВС Израиля нанесли удары по южному пригороду Бейрута

Самолеты израильских ВВС нанесли не менее трех ударов по южному пригороду Бейрута. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Как уточняется, под ударами оказался квартал Харет-Хрейк в южном пригороде ливанской столицы. В свою очередь, телеканал «Аль-Джадид» проинформировал, что ЦАХАЛ нанесла серию ударов по зданиям финансовой организации «Кард Аль-Хасан», связанной с «Хезболлой». Утверждается, что удары были нанесены по двум объектам организации, расположенным в городах Баальбек и Хермель.

Ранее в воскресенье, 20 октября, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что планирует атаковать экономические объекты движения «Хезболла» в Бейруте и других районах Ливана.

В субботу, 19 октября, из Ливана попытались нанести удар по дому главы кабмина Израиля Биньямина Нетаньяху при помощи беспилотника. Премьера и его жены в тот момент там не было. Пострадавших при инциденте нет. После этого истребители Военно-воздушных сил Израиля ударили по столице Ливана Бейруту.