ЦАХАЛ нанесла удары по финансовым зданиям «Хезболлы»

ЦАХАЛ нанесла удары по зданиям финансовой организации, связанной с «Хезболлой»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла серию ударов по зданиям финансовой организации «Кард Аль-Хасан», связанной с «Хезболлой». Об этом сообщил телеканал «Аль-Джадид».

Уточняется, что удары были нанесены по двум объектам организации, расположенным в городах Баальбек и Хермель. Другие подробности произошедшего не приводятся.

Ранее ЦАХАЛ сообщила, что ливанское движение «Хезболла» выпустило 360 снарядов в сторону страны. Отмечается, что из данного числа около 220 снарядов пересекли ливано-израильскую границу.

Позднее истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля нанесли удары рядом с больницей на южной окраине Бейрута. В результате атаки произошла серия мощных взрывов, в небо начали подниматься клубы черного дыма.