В ЦАХАЛ анонсировали атаки по экономическим объектам «Хезболлы» в Ливане

ЦАХАЛ планирует атаковать экономические объекты «Хезболлы» в ближайшие часы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) может атаковать экономические объекты «Хезболлы» в Бейруте и других районах Ливана в ближайшие часы. Пресс-секретарь ЦАХАЛ, бригадный генерал Даниэль Хагари призвал жителей держаться подальше от мест, используемых для финансирования движения, пишет РИА Новости.

«Через несколько минут мы разошлем предупреждения жителям Ливана в Бейруте и других местах держаться подальше от мест, используемых для финансирования "Хезболлы"», — отметил он.

По словам Хагари, ЦАХАЛ нанесет удары «по большому числу целей и по дополнительным целям в течение ночи».

Ранее стало известно, что истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля нанесли удары рядом с больницей на южной окраине Бейрута. Два авиаудара пришлись на квартал Харет-Хрейк в южном пригороде столицы Ливана.

В субботу, 19 октября, из Ливана попытались нанести удар по дому главы кабмина Израиля Биньямина Нетаньяху при помощи беспилотника. Премьера и его жены в тот момент там не было. Пострадавших при инциденте нет. После этого истребители Военно-воздушных сил Израиля ударили по столице Ливана Бейруту.