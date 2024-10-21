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22:08, 21 октября 2024Россия

Над российским регионом уничтожили четыре беспилотника ВСУ

Минобороны: над Белгородской областью уничтожили четыре беспилотника ВСУ

Фото: Globallookpress.com

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили четыре дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области, об этом в Telegram-канале сообщило Минобороны.

По данным ведомства, украинские войска попытались атаковать объекты на территории России в понедельник, 21 октября, в промежуток с 20:30 до 21:40 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) уничтожены над территорией Белгородской области», — заявили в Минобороны.

Ранее российские военные также уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью. Украинские военные попытались совершить террористическую атаку с применением дрона.

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      Марина Совина
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