Над российским регионом уничтожили четыре беспилотника ВСУ

Минобороны: над Белгородской областью уничтожили четыре беспилотника ВСУ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили четыре дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области, об этом в Telegram-канале сообщило Минобороны.

По данным ведомства, украинские войска попытались атаковать объекты на территории России в понедельник, 21 октября, в промежуток с 20:30 до 21:40 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) уничтожены над территорией Белгородской области», — заявили в Минобороны.

Ранее российские военные также уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью. Украинские военные попытались совершить террористическую атаку с применением дрона.