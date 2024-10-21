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19:10, 21 октября 2024Наука и техника

На дне Тихого океана обнаружили процветающую экосистему

Nature Communications: на дне Тихого океана обнаружили процветающую экосистему

Фото: SHIN-db / Shutterstock / Fotodom

Группа исследователей под руководством профессора морской биологии Венского университета обнаружила процветающую экосистему на дне Тихого океана на глубине 2515 метров. Открытие было сделано у побережья Центральной Америки и опубликовано в журнале Nature Communications.

Экосистема расположена вокруг гидротермальных источников, образующихся на тектоническом разломе, где две плиты расходятся, выпуская воду, нагретую магмой и насыщенную химическими элементами. В таких экстремальных условиях, при давлении в 250 раз выше, чем на поверхности, и полном отсутствии света процветают трубчатые черви, моллюски и другие организмы.

Для изучения подводного сообщества использовалась дистанционно управляемая подводная лодка с экскаватором для сбора камней и образцов морского дна. Во время попыток поднять камни ученые обнаружили под ними полости, в которых находились обитатели уникальной экосистемы.

В этих полостях длиной до 10 сантиметров обитали взрослые трубчатые черви, моллюски, многощетинковые черви и морские улитки. Условия в полостях включали температуру до 25 градусов Цельсия, наличие кислорода и токсичного сероводорода в умеренных концентрациях, что поддерживало существование данной экосистемы.

Исследование показало, что личинки трубчатых червей могут перемещаться через полости в земной коре, заселяя новые территории, образующиеся после подводных извержений. Это позволяет им быстро колонизировать новые места вокруг гидротермальных источников, даже в таких экстремальных условиях.

Ученые отмечают важность защиты этих уникальных экосистем от потенциального разрушения, связанного с глубоководной добычей полезных ископаемых. Открытие показало, что даже в давно изученных регионах могут быть найдены новые формы жизни.

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      Александр Еникеев
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