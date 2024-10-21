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13:57, 21 октября 2024Интернет и СМИ

Британский журналист обвинил западные СМИ в дезинформации

Журналист Галлоуэй заявил, что западные СМИ скрывают правду
Джордж Галлоуэй

Джордж Галлоуэй. Фото: Phil Noble / Reuters

Бывший член британского парламента и глава Партии рабочих Великобритании, писатель и журналист Джордж Галлоуэй в беседе с «Известиями» обвинил западные средства массовой информации (СМИ) в дезинформации населения в угоду действующей власти.

«Все то, что на Западе раньше говорили о России, теперь стало реальностью в Британии. СМИ полностью скрывают правду и тотально дезинформируют», — приводит его слова «Пятый канал».

Галлоуэй отметил, что жители Запада никогда раньше не сталкивались с таким феноменом, так как до нынешних времен любой несогласный мог выразить свое мнение в той или иной степени. Теперь же, по его словам, СМИ транслируют лишь одну позицию, которая выгодна действующей власти.

По его словам, жителей Запада уверяют в том, что россияне голодают на фоне санкций. Журналист заявил, что даже его видеозаписи из России, которые он планирует опубликовать, не смогут вывести европейцев из заблуждения и не помогут осознать им, что их обманывают.

Ранее Галлоуэй заявил, что Россия при президенте Владимире Путине успешно восстановилась после упадка в 1990-е годы и сейчас является одной из самых успешных стран в мире. По его словам, сейчас среднестатистический россиянин живет лучше европейца.

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      Анастасия Волова
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