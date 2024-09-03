Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:18, 3 сентября 2024Мир

В Британии восхитились политикой Путина

Политик Галлоуэй назвал Россию при Путине одной из самых успешных стран в мире
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Sofia Sandurskaya / Reuters

Бывший член британского парламента и глава Партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй заявил, что Россия при президенте Владимире Путине успешно восстановилась после упадка в 1990-е годы и сейчас является одной из самых успешных стран в мире. Об этом он высказался в эфире своего шоу на YouTube.

Галлоуэй назвал Россию при Путине одной из самых успешных стран в мире и подчеркнул, что среднестатистический россиянин или китаец живет лучше европейца. Он также восхитился политикой российского президента.

«За 21 год Путин полностью преобразил Россию. Это славная и успешная страна. Я знаю, что враги не хотят этого слышать, но достаточно посмотреть на имеющиеся в свободном доступе данные о том, как развивается Россия», — отметил политик.

Галлоуэй добавил, что многие единомышленники разделяют его точку зрения.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский заявил о планах удерживать территории в Курской области

      В Британии восхитились политикой Путина

      Министр реинтеграции Украины Верещук подала заявление об отставке

      Госдеп высказался о визите Путина в Монголию

      Путин прилетел во Владивосток

      Маск напомнил о причинах отказа включить Starlink над Крымом для ВСУ

      Вице-премьер Украины подала заявление об отставке

      Экс-аналитик ЦРУ заявил о разрушении НАТО

      Экс-депутат Рады объяснил отставки сразу нескольких украинских министров

      Фитнес-эксперт назвала самое простое упражнение для похудения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше