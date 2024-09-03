Политик Галлоуэй назвал Россию при Путине одной из самых успешных стран в мире

Бывший член британского парламента и глава Партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй заявил, что Россия при президенте Владимире Путине успешно восстановилась после упадка в 1990-е годы и сейчас является одной из самых успешных стран в мире. Об этом он высказался в эфире своего шоу на YouTube.

Галлоуэй назвал Россию при Путине одной из самых успешных стран в мире и подчеркнул, что среднестатистический россиянин или китаец живет лучше европейца. Он также восхитился политикой российского президента.

«За 21 год Путин полностью преобразил Россию. Это славная и успешная страна. Я знаю, что враги не хотят этого слышать, но достаточно посмотреть на имеющиеся в свободном доступе данные о том, как развивается Россия», — отметил политик.

Галлоуэй добавил, что многие единомышленники разделяют его точку зрения.

