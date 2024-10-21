Бывшая жена Мамаева рассказала о судах с футболистом за квартиру

Бывшая жена Мамаева рассказала, что судится с футболистом за квартиру

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева модель Алана Мамаева рассказала, что судится с экс-супругом за квартиру в Москве. Об этом она написала в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Мамаева высмеяла предположение одной из подписчиц, что спортсмен по собственной воле оставил ей жилье. «Отдал? Нет, конечно. Судимся», — заявила модель. При этом подробностей о судебном разбирательстве она не сообщила.

Ранее Алана поделилась фото, на котором продемонстрировала неожиданные последствия расстройства пищевого поведения. На опубликованном моделью кадре можно увидеть заметно округлившийся живот. По словам звезды, ее фигура изменилась из-за эпизодов переедания после съемок шоу «Звезды в джунглях».