Бывшая жена Мамаева показала неожиданные последствия РПП

Бывшая жена Павла Мамаева Алана показала округлившийся из-за РПП живот

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана показала неожиданные последствия расстройства пищевого поведения (РПП). Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

В размещенном ролике 36-летняя блогерша продемонстрировала округлившийся живот, из-за которого подписчики заподозрили ее в беременности. Звезда объяснила, что ее измененный внешний вид с последствиями переедания после реалити-шоу «Звезды в джунглях».

«Я не могла остановиться, ела без остановки и не чувствовала насыщения! Хотелось сразу и всего, и не покидало чувство, что еды больше не будет. По итогу я обратилась к специалистам с РПП и прошла курс лечения! На сегодняшний день, слава богу, все хорошо», — рассказала Мамаева.

В августе бывшая жена Мамаева, которую критиковали за худобу, раскрыла причину недовольства телом. Блогерша ответила на вопросы подписчиков и заявила, что ей комфортно находиться в своем весе.