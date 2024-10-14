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16:24, 14 октября 2024Ценности

Бывшая жена Мамаева показала неожиданные последствия РПП

Бывшая жена Павла Мамаева Алана показала округлившийся из-за РПП живот

Кадр: Telegram-канал Алана Мамаева

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана показала неожиданные последствия расстройства пищевого поведения (РПП). Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

В размещенном ролике 36-летняя блогерша продемонстрировала округлившийся живот, из-за которого подписчики заподозрили ее в беременности. Звезда объяснила, что ее измененный внешний вид с последствиями переедания после реалити-шоу «Звезды в джунглях».

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«Я не могла остановиться, ела без остановки и не чувствовала насыщения! Хотелось сразу и всего, и не покидало чувство, что еды больше не будет. По итогу я обратилась к специалистам с РПП и прошла курс лечения! На сегодняшний день, слава богу, все хорошо», — рассказала Мамаева.

В августе бывшая жена Мамаева, которую критиковали за худобу, раскрыла причину недовольства телом. Блогерша ответила на вопросы подписчиков и заявила, что ей комфортно находиться в своем весе.

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      Екатерина Ештокина
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