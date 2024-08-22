Критикуемая за худобу бывшая жена Мамаева раскрыла причину недовольства телом

Критикуемая за чрезмерную худобу бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана раскрыла часть тела, которой она недовольна. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

36-летняя блогерша ответила на вопросы подписчиков и заявила, что ей комфортно находиться в своем весе. Помимо этого, она подчеркнула, что ей нравятся ее «прокачанный» живот и руки. «Меня не устраивают мои ноги. Мне хочется их подкачать», — высказалась она.

Ранее Алана Мамаева рассказала о своем питании. Она продемонстрировала стол, на котором стояло несколько блюд: спагетти, мясной и фруктовый салаты и бургер с картофелем фри. Бывшая жена футболиста уточнила, что в действительности она довольно обильно питается.