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15:22, 21 октября 2024Экономика

Бывшая жена Моргенштерна показала новую квартиру

Блогер Дилара Зинатуллина показала интерьер своей новой квартиры

Кадр: influesii / YouTube

Бывшая жена российского рэпера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) блогерша Дилара Зинатуллина показала подписчикам, как выглядит квартира-студия, которую она недавно приобрела. Соответствующее видео она опубликовала на YouTube.

24-летняя инфлюэнсерша отметила, что ее выбор пал именно на студию, поскольку предыдущая квартира казалась ей слишком большой и просторной для одного человека. Она также заявила, что в будущем намерена сделать в студии ремонт, так что демонстрируемый вариант — не окончательный. Интерьер жилья выполнен преимущественно в белом и сером тонах.

Зинатуллина призналась, что ее любимым местом в новой квартире является кухня, свет в которой напоминает ей тот, что часто встречается в ресторанах. «Свет идет напрямую вниз, чтобы еда красиво выглядела», — рассказала она. Кроме того, в кухне расставлены свечи, которые блогеру нравится зажигать.

В гостиной у экс-жены рэпера установлены большой диван, белый стеллаж, рабочий стол с компьютером, тумба с телевизором, а также наряженная новогодняя елка. «Да, у меня новогоднее настроение. Я до сих пор не убрала елку. Я сто процентов ее уберу, потому что собираюсь тут делать ремонт. Вместо елки будет зеркало», — поделилась планами блогерша. Стеллаж, на котором отдельная полка выделена для ее портретов от поклонников, девушка тоже собирается поменять. Помимо этого, в доме Зинатуллиной есть электрогитара.

Ранее в октябре стало известно, что украинская певица Таисия Повалий купила дом в России в ипотеку.

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      Полина Кислицына
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