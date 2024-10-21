Бывшего замминистра российского региона обязали выплатить 91 миллион рублей за плохие дома

Суд взыскал 91 млн руб. с экс-замглавы Минстроя Бурятии за плохие дома для сирот

Нижегородский областной суд обязал бывшего замминистра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия Александра Кочелева возместить ущерб в размере 91 миллиона рублей за прием непригодных для проживания домов, предназначенных для сирот. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Бурятии.

Решение принято по иску прокурора Советского района Улан-Удэ о взыскании с экс-чиновника денежных средств.

По данным ведомства, с 2013 по 2014 год Кочелев подписал акты приема 122 некачественных жилых помещений. Плохие дома были возведены с нарушением строительных норм и правил. Ущерб от его действий был оценен в 91 миллион рублей.

Уголовное дело, возбужденное против экс-замминистра по статье 293 УК РФ («Халатность»), суд прекратил в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

В августе сообщалось, что в Махачкале возбудили дело о халатности против чиновников, не выдавших жилье сироте.