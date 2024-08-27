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20:33, 27 августа 2024Силовые структуры

Российские следователи проводят проверку из-за не получившей жилье сироты

В Махачкале возбудили дело о халатности из-за сироты, не получившей жилье

Фото: Luma Pimentel / Unsplash

В Махачкале возбудили дело о халатности против чиновников, не выдавших жилье сироте. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, в 2021 году сотрудники мэрии города должны были по решению суда обеспечить женщину недвижимостью вне очереди. Через два года администрация получила бюджетные деньги на покупку квартир. Тогда граждане получили сертификаты на 2,1 миллиона рублей. Однако за эту сумму квартиру в Махачкале невозможно купить. Так женщина осталась без жилья. Отмечается, что есть и другие пострадавшие.

Следственный комитет России уже начал проверку.

Ранее стало известно, что следователи возбудили уголовное дело против бывшего гендиректора компании «Специализированный застройщик "Ипотечная корпорация Чувашской Республики"» Алексея Антонова из-за строительства многоквартирного дома, непригодного для проживания и подлежащего сносу.

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