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10:09, 21 октября 2024Силовые структуры

Бывшую главу Фонда поддержки бизнеса заподозрили в нанесении ущерба российскому бюджету

В Петербурге главу Фонда поддержки бизнеса заподозрили в ущербе на 23 млн рублей
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ и МВД пресекли схему «распила» городского бюджета, в которой участвовал Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 165 («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием») УК РФ. В рамках этого дела допросили 58-летнюю женщину, на момент совершения преступления возглавлявшую Фонд. Сейчас правоохранители устанавливают и других лиц, которые участвовали в этой схеме.

По версии следствия, в 2021 году Фонд заключил соглашение с правительством города и обязался создать около 10 центров, которые будут оказывать бизнесменам услуги по принципу одного окна. Взамен организация получила из бюджета почти 23 миллиона рублей. В результате злоумышленники представили фиктивные документы и отчеты, а деньги потратили на премии и зарплаты сотрудников фонда.

Ранее в Санкт-Петербурге бывшим владельцам обанкротившейся сети «Юлмарт» дали сроки за хищение миллиардов рублей у трех российских банков.

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