Nature Communications: предложен способ хранения парникового газа в океане

Ученые Калифорнийского университета в Ирвайне предложили новый способ хранения парниковых газов в глубинах океана. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Исследователи сосредоточили внимание на классе молекул, называемых карбоксильно-богатыми алициклическими молекулами (CRAM), которые играют ключевую роль в углеродных циклах в океане. Эти молекулы способны хранить углерод, что потенциально может замедлить глобальное потепление.

Команда ученых провела исследования в арктическом заливе Баффина, где измерила концентрации CRAM в морской воде. Используя новую методику, они выяснили, что некоторые молекулы хранятся в глубинах океана, а другие поднимаются к поверхности. Этот процесс контролируется гетеротрофными бактериями, которые используют CRAM как источник энергии.

Результаты показали, что от четверти до половины CRAM исчезает в глубинах океана под воздействием биологических процессов. Это открытие меняет прежние представления, согласно которым CRAM просто накапливаются на дне океана.

Если же большая часть этих молекул действительно остается в глубинах океана, это может означать, что бактерии способны хранить углерод, извлеченный из поверхностного углекислого газа, в течение длительного времени. Это открывает новые возможности для долгосрочного смягчения последствий изменения климата.

Следующим шагом ученых будет изучение природных процессов, которые можно было бы использовать для увеличения накопления CRAM в глубоководных районах. Увеличение скорости этого процесса может значительно повлиять на углеродное хранение на тысячи лет.