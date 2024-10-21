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17:05, 21 октября 2024Экономика

Дачникам напомнили о необходимости «законсервировать» дом

Владельцам дач посоветовали принять противопожарные меры

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Владельцам дач рекомендуется «законсервировать» дома перед началом холодов, чтобы избежать пожаров. Об этом напомнили в московском департаменте природопользования.

Дачникам перед консервацией домов посоветовали проверить электропроводку и убедиться, что она целая и не имеет повреждений. Следует отключить все обогреватели. На территории необходимо убрать сухую траву и листья.

Важно, чтобы все легковоспламеняющиеся жидкости и химикаты хранились в специально отведенных местах. Также владельцам дач посоветовали проверить систему сигнализации, закрыть вентиляционные отверстия в подвале и на чердаке, чтобы в них не попал снег или ветер, способные вызвать замыкания. Тем, кто планирует посещать дачу, посоветовали оборудовать пожарные выходы. Также рекомендуется создать противопожарную полосу на участке — пространство, где нет горючих материалов и растений.

Ранее дачникам напомнили о необходимости укрывать кусты ежевики на участках. Сделать это желательно к началу ноября, сообщил биолог Денис Терентьев.

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      Мария Черкасова
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