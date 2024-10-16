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15:26, 16 октября 2024Забота о себе

Дачникам дали совет перед зимой

Биолог Терентьев: кусты ежевики нужно укрывать к началу ноября

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Укрывать кусты ежевики на участке нужно к началу ноября, рассказал биолог Денис Терентьев. Этот совет перед началом зимы он дал дачникам в беседе с aif.ru.

По словам Терентьева, если не обеспечить ежевике качественное укрытие, на будущий год урожая можно не дождаться. Накрывать ежевичные кусты нужно перед наступлением заморозков, добавил биолог. «Для этого мы ориентируемся по фактической погоде за окном, по устоявшейся температуре воздуха. Если на градуснике стабильно от минус 3 до минус 5 градусов, можно начинать работы. Такая погода обычно устанавливается к началу ноября, но климат постоянно меняется, потому стоит следить за изменениями температуры воздуха», — предупредил он.

Если укрыть ежевику слишком рано, при еще комфортной погоде, растение без солнечного света и свежего воздуха станет преть, предостерег Терентьев. Собирающиеся под укрытием влага и конденсат создадут комфортную среду для развития грибковых заболеваний, корни будут страдать от нехватки кислорода, объяснил он. Если затянуть процесс укрытия кустов, продолжил биолог, могут вымерзнуть еще не одеревеневшие, не окрепшие ветви.

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      Александра Лисица
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