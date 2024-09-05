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13:33, 5 сентября 2024Забота о себе

Дачникам назвали правила подготовки цветов к первым заморозкам

Агроном Воробьев: перед заморозками нужно обрезать и выкопать цветы

Фото: wirestock / freepik

Чтобы не потерять многолетние цветы, нужно не пропустить момент первых заморозков, напомнил биолог, агроном Михаил Воробьев. Правила подготовки цветов к похолоданию он назвал дачникам в беседе с «Вечерней Москвой».

Основные проблемы, предупредил эксперт, бывают у тех растений, которые выкапывают на зиму из-за непереносимости зимних холодов: георгины и гладиолусы, а также каллы. Как только объявляют заморозки, рассказал Воробьев, нужно обрезать надземную часть, выкопать цветы и разместить их для просушки в помещении. «Если позволяет погода, можно выносить их на солнце, чтобы цветы обеззараживались ультрафиолетовыми лучами», — добавил он.

Это можно делать днем, когда нет мороза, добавил он, а в дальнейшем хранить цветы в погребе или холодильнике при низкой положительной температуре. Воробьев добавил, что некоторые дачники срезают надземную часть цветов (лилейника, хосты, флоксов) после того как она становится жухлой, из эстетических соображений.

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Розам, которые не переносят зиму в средней полосе в России, нужна специальная подготовка, пока погода еще теплая, продолжил агроном. Стебли нужно аккуратно пригибать, пока они в теплую погоду гнутся без проблем, а в холода они станут хрупкими и могут обломиться, отметил Воробьев. Укрывать розы необходимо после наступления устойчивой минусовой температуры торфом, еловым лапником или нетканым материалом, отметил он.

Если цветы заболели, в начале осени их можно обработать мощными фунгицидами или инсектицидами от вредителей, говорит агроном. «Сейчас уже конец сезона, и практически нет никаких плодовых, овощных культур. Можно опрыскивать цветы, не боясь нанести вред экологии и урожаю», — заключил он.

Ранее агроном Денис Терентьев перечислил самые опасные для дачников сорные растения. Самым токсичным из них Терентьев назвал борщевик.

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      Александра Лисица
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