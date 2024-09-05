Дачникам назвали правила подготовки цветов к первым заморозкам

Агроном Воробьев: перед заморозками нужно обрезать и выкопать цветы

Чтобы не потерять многолетние цветы, нужно не пропустить момент первых заморозков, напомнил биолог, агроном Михаил Воробьев. Правила подготовки цветов к похолоданию он назвал дачникам в беседе с «Вечерней Москвой».

Основные проблемы, предупредил эксперт, бывают у тех растений, которые выкапывают на зиму из-за непереносимости зимних холодов: георгины и гладиолусы, а также каллы. Как только объявляют заморозки, рассказал Воробьев, нужно обрезать надземную часть, выкопать цветы и разместить их для просушки в помещении. «Если позволяет погода, можно выносить их на солнце, чтобы цветы обеззараживались ультрафиолетовыми лучами», — добавил он.

Это можно делать днем, когда нет мороза, добавил он, а в дальнейшем хранить цветы в погребе или холодильнике при низкой положительной температуре. Воробьев добавил, что некоторые дачники срезают надземную часть цветов (лилейника, хосты, флоксов) после того как она становится жухлой, из эстетических соображений.

Розам, которые не переносят зиму в средней полосе в России, нужна специальная подготовка, пока погода еще теплая, продолжил агроном. Стебли нужно аккуратно пригибать, пока они в теплую погоду гнутся без проблем, а в холода они станут хрупкими и могут обломиться, отметил Воробьев. Укрывать розы необходимо после наступления устойчивой минусовой температуры торфом, еловым лапником или нетканым материалом, отметил он.

Если цветы заболели, в начале осени их можно обработать мощными фунгицидами или инсектицидами от вредителей, говорит агроном. «Сейчас уже конец сезона, и практически нет никаких плодовых, овощных культур. Можно опрыскивать цветы, не боясь нанести вред экологии и урожаю», — заключил он.

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