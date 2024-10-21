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13:52, 21 октября 2024Экономика

Дачников научили правильно устанавливать печь

Депутат Чаплин: печь на даче должна иметь датчик угарного газа

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Печь на даче обязательно должна иметь датчик угарного газа, кроме того, ее необходимо установить в правильном месте. Правила установки традиционного обогревателя в загородном доме назвал депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, передает NEWS.ru.

По словам парламентария, печь должна стоять на огнеупорной поверхности. Важно помнить, что окружающие ее материалы не должны быть легковоспламеняющимися. После установки следует регулярно проверять дымоход, чтобы своевременно обнаружить засорения и неисправности — именно от функциональности дымохода зависит вытяжка дыма и свежий воздух в помещении.

Стоит не только подумать о датчике газа, но и о средствах пожаротушения. Их необходимо держать недалеко от печи, чтобы иметь возможность быстро воспользоваться в случае необходимости. Дрова и уголь, напротив, нужно держать вдали от источников открытого огня и в проветриваемом помещении. Иначе существует риск самовозгорания.

Ранее дачникам посоветовали использовать антифриз при подготовке к зиме. Это средство защитит трубы на загородном участке во время морозов и предотвратит их поломку.

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      Александра Качан
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