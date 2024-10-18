Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:19, 18 октября 2024Экономика

Раскрыт надежный союзник дачников в подготовке к зиме

Депутат Чаплин: антифриз поможет дачникам подготовиться к зиме

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

При визите на дачу зимой следует взять с собой антифриз — это средство является надежным союзником дачников. Такой совет владельцам участков дал депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, передает NEWS.ru.

Антифриз поможет подготовить трубы на даче к холодам. Средство не даст сантехнике лопнуть при морозах. При этом эксперт напомнил, что у антифриза есть ряд особенностей. Необходимо выбирать именно тот, который подходит для использования в системах водоснабжения.

Чаплин отметил, что важно не забывать о летнем душе и умывальнике — воду оттуда необходимо слить до прихода зимы. Иначе оставшаяся в системе вода может замерзнуть, расшириться и повредить сантехнику. Также следует обратить внимание на дренажную систему: убедиться, что ее не засоряют осадки и загрязнения, которые могут превратиться в лед.

Ранее россиянам рассказали, как защитить дачу от воров зимой. Для этого нужно создать видимость присутствия хозяев участка.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский рассказал о трех сценариях развития конфликта на Украине после выборов в США

      Пожизненно осужденный экс-сенатор Арашуков объяснил обращение к Кадырову

      В IIHF отреагировали на побег словацкого хоккеиста из клуба КХЛ

      Стала известна дата визита президента ОАЭ в Россию

      В Польше рассказали о реакции НАТО и Евросовета на «план победы» Зеленского

      В США обнародовали подробности о поставленных Украине секретных американских дронах

      Стало известно об отчаянии Зеленского из-за нежелания Запада приглашать Украину в НАТО

      Клава Кока в откровенном образе снялась в рекламе

      Врач раскрыл способ снизить давление без таблеток

      В России захотели отменить льготное кредитование для обучения на популярных специальностях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше