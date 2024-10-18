Раскрыт надежный союзник дачников в подготовке к зиме

Депутат Чаплин: антифриз поможет дачникам подготовиться к зиме

При визите на дачу зимой следует взять с собой антифриз — это средство является надежным союзником дачников. Такой совет владельцам участков дал депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, передает NEWS.ru.

Антифриз поможет подготовить трубы на даче к холодам. Средство не даст сантехнике лопнуть при морозах. При этом эксперт напомнил, что у антифриза есть ряд особенностей. Необходимо выбирать именно тот, который подходит для использования в системах водоснабжения.

Чаплин отметил, что важно не забывать о летнем душе и умывальнике — воду оттуда необходимо слить до прихода зимы. Иначе оставшаяся в системе вода может замерзнуть, расшириться и повредить сантехнику. Также следует обратить внимание на дренажную систему: убедиться, что ее не засоряют осадки и загрязнения, которые могут превратиться в лед.

Ранее россиянам рассказали, как защитить дачу от воров зимой. Для этого нужно создать видимость присутствия хозяев участка.