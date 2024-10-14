Россиянам раскрыли способы защитить дачу от воров зимой

Эксперт Зацаринная: защитить дачу от воров зимой поможет видимость присутствия

Защитить дачу от воров зимой поможет создание видимости присутствия хозяев. Способы уберечь имущество в период холодов раскрыла россиянам доцент РЭУ имени Плеханова Елена Зацаринная, пишет aif.ru.

Для этого подойдут светильники с датчиками движения, которые будут включаться сами по себе. «Их можно разместить и на подходах к дачному владению, ведь освещение всегда "не на руку" злоумышленникам. Хотя в таком случае придется, конечно, немного переплачивать за электричество», — рассказала эксперт.

Другой хороший вариант — установка сигнализации и камер видеонаблюдения. При этом необязательно тратиться на реальные устройства — даже имитация способна отпугнуть злоумышленников. «Ну и конечно, не стоит забывать о надежных замках, закрытых ставнях, наличии решеток на окнах и других подобных мерах безопасности. И еще не лишним будет заручиться поддержкой соседей, особенно хороших. В вопросах сохранности вашего имущества они будут бдительнее, чем кто-либо другой», — заключила Зацаринная.

Ранее дачников предупредили о риске попасть под суд за неправильно установленный водосток. Если он направлен на чужой участок и причиняет ущерб, то соседи в праве потребовать его снести.