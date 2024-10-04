Дачников предупредили о риске попасть под суд

Депутат Чаплин: за неправильный водосток на даче можно попасть под суд

За неправильно размещенный водосток на даче можно попасть под суд. О таком риске предупредил российских садоводов депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, пишет NEWS.ru.

Речь идет о случаях, когда водосток направлен на чужой участок и причиняет ущерб. Если нарушение вовремя не устранить, сосед может обратиться в суд или снести не соответствующие строительным нормам системы, уточнил парламентарий.

Чаплин отметил, что ущерб от неправильного водостока может быть серьезным — например, гниение бани или яблони на участке. В таком случае придется еще и выплатить компенсацию пострадавшему соседу.

Ранее дачников предупредили о риске лишиться участка из-за сорняков. Соответствующие поправки в законодательство вступят в силу 1 марта 2025 года. Прежде закон, хоть и предусматривал наказание за неиспользование участка по целевому назначению, не указывал, что именно подразумевается под освоением и в какой срок это нужно сделать.