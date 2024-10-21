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08:00, 21 октября 2024Интернет и СМИ

Девушка прочитала переписку мужа с друзьями и решила развестись после пяти лет брака

Фото: Chad Madden / Unsplash

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как прочитала переписку мужа с друзьями и решила развестись после пяти лет брака. Мужчина жаловался друзьям на супругу и назвал брак ошибкой.

Автор поста написала, что пять лет замужем за мужчиной, с которым они вместе воспитывают сына и ее дочь от прошлых отношений. «Я думала, что наш брак нормальный, неидеальный, но чей идеален? У нас есть свои проблемы, как и у любой другой пары», — отметила героиня истории.

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Недавно, по словам рассказчицы, к ним с супругом пришли друзья на барбекю. «Когда все отошли, я заметила, что муж оставил свой телефон на кухонном столе. Обычно я не трогала его, но я заметила уведомление из его группового чата с друзьями и увидела свое имя», — вспомнила девушка.

«Выяснилось, что муж говорил гадости обо мне друзьям, о том, что не должен был жениться, что наш брак — ошибка, что он чувствует себя в ловушке, а я — бесполезная жена, ему приходится все делать самому, а единственной причиной его решения жениться была моя беременность нашим сыном», — возмутилась автор истории. Она призналась, что не ожидала таких слов от супруга. «Когда рассказала об увиденном мужу, он сказал, что все мужчины говорят такое о своих женах», — отметила девушка и добавила, что решила развестись.

В комментариях под постом пользователи назвали справедливым решение автора развестись с мужем. По их мнению, высказывания мужчины о браке непростительны.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, как случайно узнала об измене благодаря тайному навыку. Молодой человек признался в неверности другу на французском языке, которым, как выяснилось, владеет девушка.

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      Олег Давыдов
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