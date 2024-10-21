Девушка сходила к врачу и узнала неприятную семейную тайну

Пользовательница Reddit с ником Quirky_Background838 рассказала на портале, как сходила к врачу и узнала неприятную семейную тайну. Она добавила, что после этого перестала общаться с родителями.

Рассказчица объяснила, что недавно ей диагностировали дегенеративное заболевание нервной системы — болезнь Гентингтона. Авторша поста добавила, что от этой болезни нет лечения.

После того, как девушка узнала о диагнозе, ее родители сообщили, что этот недуг был у нескольких членов семьи, например, у тети по отцовской линии. До этого они утверждали, что у родственницы был рак. «Они лгали мне прямо в лицо. Только когда мне поставили диагноз, они наконец признались, что у тети была эта болезнь. Я спросила отца напрямую, есть ли у него этот диагноз, но он уклонился ответа и сделал вид, что я слишком остро реагирую», — возмутилась Quirky_Background838.

Рассказчица отметила, что у нее есть двухлетний сын. Теперь, по словам девушки, она боится, что у него также проявится болезнь Гентингтона. «Я перестала общаться с родителями. Я не могу даже думать о них сейчас. Моя мама давит на жалость и говорит, что они просто пытались меня защитить. От чего? От правды?» — порассуждала пользовательница.

В комментариях читатели поддержали девушку. Они сочли поведение родителей неприемлемым. По их словам, если бы авторша поста знала раньше, что в их роду есть это заболевание, то могла бы принять решение о рождении детей, которым оно также может передаться.

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